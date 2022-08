Gage County Fair 4-H static exhibit results

First Aid Kit

Kylie Schlake, Blue

Maddox Bent, Blue

Fish Harvesting Equipment - Board Exhibit

Cooper Grotrian, Purple

Dayton Pohlmann, Purple

Kaiden Allington, Blue

Zachary Schnuelle, Purple

Floral Arrangement

Devon Rasmussen, Blue

Floral Arrangement in boot

CAMRYN Book, Green

Emily Penner, Green

Isabelle Penner, Green

Mckinley Cooper-Book, Green

Waylon Overbeck, Green

Flowering Potted Houseplant/s that are blooming

Emma Peters, Red

Foliage Potted Houseplant/s of all the same variety

Abigail Reiman, Red

Colton Siefken, Blue

Courtney Holliday, Red

Elizabeth Rice, Blue

Elsie Bolyard, Red

Emily Penner, Red

Emma Spencer, Blue

Grace Bigley, Blue

Grace Lovell, Blue

Isaiah Bigley, Red

Kinley Bolyard, Blue

Norah Ahlschwede, Purple

Reagan Pfeiffer, Red

Food Gift - Any Theme Jr. Div

Lainey Trauernicht, Purple

Food Gift - Glass/Plastic Container Sr. Div

Addison Mullins, Red

Cole Young, Purple

Food Gift - Metal Container Sr. Div

Cole Young, Purple

Food Science Explorations

Lily Sobotka, Purple

Foods/Nutrition Poster, Scrapbook or Photo Display

Isabelle Barkoudah, Purple

Lily Sobotka, Purple

Freeze/Blur the Moment Print

Silas Benson, Blue

Fruit Leather

Emily Rempel, Purple

Ryan Rempel, Purple

Fun with Shadows Display or Print

Anna Pribyl, Purple

Karissa Dominy, Red

Lily Sobotka, Purple

Lydia Dominy, Red

Maggie White, Purple

Furniture - Recycled Or Remade

Abigail Reiman, Red

Austin Kostal, Red

Colt Reiman, Blue

Cora Novacek, Blue

Emily Rempel, Purple

JW Reiman, Red

Lily Sobotka, Purple

Mallory Schwab, Blue

Preston Kostal, Blue

Remington Reiman, Red

Furniture - Wood Clear Finish

Jonah Lovell, Purple

Furniture - Wood Opaque Finish

Amelia Garton, Purple

Gaillardia

Hannah Parde, Purple

Garlic (bulbs), 5

Elise Derickson, Purple

Get in Close Display or Print

Alexandra Tate, Purple

Alison Helmke, Blue

Anna Pribyl, Purple

Anna Stuckwisch, Blue

Chloe Benson, Blue

Hadleigh Pryor, Purple

Jordyn Vanschoiack, Purple

Karissa Dominy, Red

Kate Kostal, Purple

Kayla Rocole, Purple

Landry Kraus, Blue

Lily Sobotka, Blue

Lydia Dominy, Red

Madelyn Lottman, Blue

Maggie White, Blue

Rozlyn Ferguson, Blue

Gourds, mixed types, 5

Dayton Pohlmann, Blue

Gourds, single variety, 5

Dayton Pohlmann, Blue

Hannah Parde, Purple

Granola Bar

Dalton Dorn, Blue

Ethan Rosenthal, Blue

Grapes, 2 bunches

Jaedyn Hajek, Blue

Green Summer Squash, 2

Dayton Pohlmann, Red

Elise Derickson, Blue

Elizabeth Rice, Blue

Emma Spencer, Blue

Handmade Bath Salts, Lotion, Scrub, Soap, Linen Spray, etc.

Addison Mullins, Blue

Dalton Dorn, Blue

Elsie Bolyard, Blue

Emily Penner, Blue

Emma Loxterkamp, Blue

Isabelle Penner, Blue

Kaiden Allington, Purple

Kinley Bolyard, Blue

Hanging Basket or Planter/Pot of Outdoor Plant/s

Edynne Chace, Blue

Elsie Bolyard, Red

Halie Parde, Red

Hannah Parde, Blue

Kinley Bolyard, Red

Lane Weichel, Blue

Sutton Morris, Purple

Health & Physical Development

Garrett Smidt, Blue

Healthy Baked Product

Abbie Hoffman, Blue

Addison Mullins, Blue

Auggie Wollenburg, Purple

Austin Kostal, Purple

Chloe Oltmans, Purple

Cooper Osterhaus, Purple

Dayton Pohlmann, Purple

Elijah Rosenthal, Purple

Emma Loxterkamp, Blue

Isaak Rosenthal, Blue

Jaedyn Hajek, Blue

Kate Osterhaus, Purple

Kollyns Hohensee, Blue

Preston Kostal, Purple

Heirloom Cut Flower (5 stems)

Logan Barr, Green

Waylon Overbeck, Green

Holiday Accessory/Wall Hanging - Theme Exhibit

Lily Sobotka, Green

Wyatt Young, Green

Home Accessory made with fiber

Elsie Bolyard, Blue

Isabelle Barkoudah, Red

Kinley Bolyard, Blue

Honey Product Made by 4-H Member

Bailey Schwab, Purple

Hot (Non-Jalapeno) Peppers, 5

Dayton Pohlmann, Blue

Elise Derickson, Purple

Hydrangea (3 stems)

Bailey Schwab, Purple

Insect or Butterfly Photo

Dayton Pohlmann, Purple

Jeffrey Lohse, Blue

Insect Poster/Display Exhibit

Hunter Keedy, Red

Intergenerational Quilt

Norris Neighbors 4-H Club Norris Neighbors, Purple

Item Made with Lego

Cora Novacek, Red

Dalton Dorn, Blue

Kylie Schlake, Purple

Jalapeno Peppers, 5

Andrew Jensen, Purple

Caleb Oltman, Blue

Courtney Holliday, Purple

David McCown, Red

Dayton Pohlmann, Red

Devin Andersen, Blue

Elijah Jensen, Purple

Elise Derickson, Purple

Elsie Bolyard, Red

Kaiden Allington, Red

Kinley Bolyard, Red

Logan Barr, Blue

King Arthur - Cake, Sponge Cake, Angel Food Cake

Dayton Pohlmann, Blue

Victoria Barkoudah, Blue

King Arthur - Cookies, Bars or Brownies - 4 on a plate

Abigail Reiman, Blue

Amelia Dieckman, Purple

Auggie Wollenburg, Blue

Austin Kostal, Purple

Cooper Osterhaus, Purple

Emily Rempel, Purple

Jacob Wollenburg, Blue

Kylie Schlake, Blue

Preston Kostal, Red

Taylin Bent, Red

King Arthur - Dinner Rolls - 4 on a plate

Emily Rempel, Purple

Mackenzie Person, Red

Maddox Bent, Blue

Ryan Rempel, Purple

King Arthur - Exhibit of Choice

Cooper Osterhaus, Blue

Dayton Pohlmann, Blue

Emily Rempel, Purple

Mackenzie Person, Blue

Ryan Rempel, Purple

King Arthur - French Bread - 3/4 of a loaf

Jaidyn Vanschoiack, Purple

King Arthur - Sweet Rolls or Specialty Yeast Bread - 4 on a plate or 3/4 a loaf or ring

Abigail Reiman, Blue

Emily Rempel, Purple

Ryan Rempel, Purple

King Arthur - White Yeast Bread - 3/4 of a loaf

Cooper Osterhaus, Blue

Emily Rempel, Purple

Ryan Rempel, Blue

Kit Labeled Robot (cannot be programmed)

Colt Reiman, Blue

Leaf Display

Cooper Osterhaus, Purple

Leather Carving Beginner

Chloe Benson, Purple

Lego/K'Nex Theme Exhibt

Ashton Young, Green

Level 1 Quilted Exhibit - Medium

Kollyns Hohensee, Blue

Mackenzie Person, Purple

Rikki Hohensee, Blue

Level 1 Quilted Exhibit - Large

Mylee Gaddy, Red

Level 2 Arm or Finger Knitted Item

Isabelle Barkoudah, Purple

Micah Barkoudah, Purple

Level 2 Crocheted Home Environment Item

Emma Loxterkamp, Blue

Level 2 Portfolio

Kollyns Hohensee, Purple

Remington Reiman, Blue

Level 2 Quilted Exhibit - Large

Kate Kostal, Purple

Level 3 Portfolio

Emily Rempel, Purple

Lined or Unlined Jacket

Alexandra Tate, Purple

Audrey Dieckman, Purple

Faith Oldemeyer, Blue

Loaf Quick Bread

Abbie Hoffman, Purple

Braeden Humphreys, Blue

Dayton Pohlmann, Purple

Elizabeth Rice, Red

Emily Rempel, Red

Ethanael Jobman, Purple

Hollyn Van Winkle, Blue

Jaedyn Hajek, Purple

Jaidyn Vanschoiack, Blue

Jonah Lovell, Blue

Jordan Turner, Red

Kate Osterhaus, Red

Mallory Schwab, Red

Peyton Humphreys, Blue

Waylon Overbeck, Blue

Macrophotography

Jeffrey Lohse, Purple

Mammal Display

Lane Weichel, Purple

Marigold

Abigail Reiman, Blue

Caleb Oltman, Purple

Courtney Holliday, Red

Dayton Pohlmann, Blue

Emma Peters, Blue

Halie Parde, Red

Hannah Parde, Purple

Lydia Siefken, Blue

Mallory Schwab, Blue

Mint, 5

Abigail Reiman, Red

Bailey Schwab, Red

Dayton Pohlmann, Red

Devin Andersen, Red

Elsie Bolyard, Red

Emma Spencer, Blue

Kinley Bolyard, Blue

Mylee Gaddy, Blue

Rozlyn Ferguson, Purple

Model From Kit - Exhibitor Painted

Jeffrey Lohse, Purple

Model From Kit - Pre-Painted

Kyler Kotas, Purple

Miles Esau, Purple

Muffins

Amelia Garton, Blue

Ava Meints, Purple

Avery Seggerman, Blue

Carsten Schnuelle, Red

Charity Schnuelle, Purple

Claire Schnuelle, Blue

Cole Young, Blue

Grace Lovell, Red

Hadleigh Pryor, Purple

Jordan Turner, Purple

Jordyn Vanschoiack, Red

Mallory Schwab, Purple

Rikki Hohensee, Red

My Favorite Photo

Anna Pribyl, Blue

Avery Kraus, Purple

Ben Erichsen, Blue

Charity Schnuelle, Blue

Chloe Benson, Purple

Dallas Donovan, Purple

Faith Oldemeyer, Blue

Hadleigh Pryor, Purple

Hannah Penner, Purple

Hannah Schnuelle, Blue

Isabelle Barkoudah, Purple

Jonah Lovell, Blue

Karissa Dominy, Blue

Kate Kostal, Purple

Kayla Rocole, Blue

Kirsten Rocole, Blue

Kylie Schlake, Blue

Landry Kraus, Blue

Lily Sobotka, Blue

Lily Wiese, Red

Lydia Dominy, Blue

Madelyn Lottman, Blue

Maggie White, Blue

Victoria Barkoudah, Purple

My Home or Family Theme Exhibit

Caleb Oltman, Green

Lily Sobotka, Green

My Work; My Future

Lydia Dominy, Purple

Nebraska Agriculture Theme Exhibit

Caleb Oltman, Green

Karissa Dominy, Green

Kylie Schlake, Green

Lily Sobotka, Green

Lily Wiese, Green

Nebraska Historic Buildings/L&marks Theme Exhibit

Caleb Oltman, Green

Lily Sobotka, Green

No Bake Cookie

Ava Meints, Blue

Chloe Oltmans, Blue

Dalton Dorn, Blue

Dayton Pohlmann, Purple

Deighton Dorn, Purple

Ella Martin, Red

Emily Penner, Blue

Ethan Rosenthal, Purple

Isabelle Penner, Blue

Jordan Turner, Blue

Kaiden Allington, Blue

Mya Martin, Red

Sutton Morris, Blue

Waylon Overbeck, Purple

Non-Traditional Baked Product

Emily Rempel, Blue

Now Is That a Plan or What? (grades 3-5)

Hadleigh Pryor, Red

Okra, 5

Emma Spencer, Purple

One or two layer decorated with edible items - Beginning Level

Amelia Garton, Purple

Haddie White, Purple

Hannah Penner, Blue

Hannah Schnuelle, Blue

Isabelle Barkoudah, Red

Victoria Barkoudah, Purple

One or two layer decorated with non-edible items - Beginning Level

Elise Derickson, Purple

Grace Lovell, Red

Rikki Hohensee, Red

One-layer cake decorated with edible items - Beginning Level

Kayla Rocole, Red

Kollyns Hohensee, Red

One-layer decorated using 2 or more decorating tips - Intermediate Level

Ashlee Erichsen, Red

Kennadee Van Winkle, Blue

Lily Wiese, Blue

Maggie White, Blue

Oregano, 5

Dayton Pohlmann, Blue

Rozlyn Ferguson, Purple

Original Acrylic Painting

Clara Stuckwisch, Red

Courtney Holliday, Blue

Elsie Bolyard, Purple

Emily Penner, Red

Grace Lovell, Blue

Isabelle Penner, Purple

Kaiden Allington, Purple

Kate Kostal, Purple

Kennadee Van Winkle, Purple

Kinley Bolyard, Purple

Leyna Ahlschwede, Purple

Lila Ahlschwede, Purple

Michael Stuckwisch, Blue

Mylee Gaddy, Blue

Preston Stuckwisch, Blue

Remington Reiman, Blue

Rozlyn Ferguson, Blue

Sophia Eisele, Red

Original Design

Auggie Wollenburg, Blue

Austin Kostal, Blue

Ava Schlake, Purple

Avery Seggerman, Red

Ben Loxterkamp, Blue

Cole Young, Blue

Dalton Dorn, Red

Haddie White, Blue

Henry Garton, Purple

Isaak Rosenthal, Blue

Isaak Rosenthal, Red

Jonah Lovell, Blue

Keaton Novacek, Purple

Maddox Bent, Blue

Miles Esau, Purple

Natasha Mullins, Red

Preston Kostal, Purple

Sutton Morris, Purple

Wyatt Young, Blue

Original Designed Fabric Yardage

Addison Mullins, Purple

Anna Pribyl, Purple

Cora Novacek, Blue

Elizabeth Rice, Purple

Haddie White, Purple

Isabel Ponce, Purple

Jordan Turner, Blue

Maggie White, Blue

Shelby March, Purple

Victoria Barkoudah, Purple

Original Ink Drawing

Emma Loxterkamp, Purple

Original Oil Painting

Dayton Pohlmann, Purple

Preston Stuckwisch, Red

Original Pencil or Chalk Drawing

Audrey Dieckman, Blue

Grace Lovell, Red

Isabel Ponce, Purple

Jonah Lovell, Purple

Kaden Van Winkle, Blue

Kennadee Van Winkle, Blue

Original Sculpted or Thrown Home Accessory made with clay (no purchased items)

Emily Penner, Blue

Isabelle Penner, Red

Kaiden Allington, Blue

Original Watercolor

Anna Pribyl, Red

Grace Lovell, Blue

Grace Lovell, Purple

Jorja Boller, Red

Jurnee Boller, Red

Kaden Van Winkle, Blue

Liberty Sejkora, Red

Other Camp Project

Emily Penner, Red

Wyatt Young, Blue

Other fruits or nuts, 5

Emily Penner, Red

Halie Parde, Red

Hannah Parde, Red

Isabelle Penner, Red

Rozlyn Ferguson, Purple

Other Home Accessory

Courtney Holliday, Blue

Emily Rempel, Purple

Hannah Penner, Red

Other Model (Includes plan or description)

Kendra Caudill, Purple

Talon Caudill, Blue

Talon Caudill, Purple

Other Potatoes, 5

Abbie Hoffman, Purple

Bailey Schwab, Purple

Dayton Pohlmann, Red

Jayden Thomsen, Blue

Kinley Bolyard, Red

Mallory Schwab, Purple

Other Simple Pattern

Anna Stuckwisch, Purple

Chloe Benson, Purple

Dayton Pohlmann, Purple

Erin Oldemeyer, Blue

Rikki Hohensee, Purple

Other small fruit or berries, 1 pint

Jaedyn Hajek, Purple

Outdoor Adventure 2- Journal/Binder

Jesse Oltmans, Purple

Parsley, 5

Alexandra Tate, Purple

Bailey Schwab, Blue

Courtney Holliday, Blue

Kaiden Allington, Blue

Mallory Schwab, Blue

People of Nebraska Theme Exhibit

Caleb Oltman, Green

Lily Sobotka, Green

People, Places or Pets with Personality Display or Print

Alison Helmke, Purple

Anna Pribyl, Purple

Anna Stuckwisch, Blue

Ashton Young, Blue

Cash Bergen, Blue

Chloe Benson, Blue

Grace Bigley, Red

Hannah Penner, Purple

Hannah Schnuelle, Purple

Jaidyn Vanschoiack, Purple

Karissa Dominy, Red

Kate Kostal, Purple

Kayla Rocole, Purple

Kirsten Rocole, Blue

Kylie Schlake, Red

Lily Sobotka, Purple

Lily Wiese, Blue

Maggie White, Blue

Wyatt Young, Purple

Petunia

Bailey Schwab, Red

Courtney Holliday, Red

Elizabeth Rice, Red

Elsie Bolyard, Red

Halie Parde, Blue

Hannah Parde, Blue

Jordyn Vanschoiack, Blue

Kinley Bolyard, Blue

Mallory Schwab, Red

Preston Kostal, Blue

Photos of an Original Product

Lydia Dominy, Blue

Physical Activity Poster, Scrapbook or Photo Display

Anna Pribyl, Purple

Pickling Cucumbers, 5

Claire McGrury, Blue

Emma Spencer, Red

Grace Lovell, Red

Halie Parde, Purple

Hannah Parde, Blue

Jonah Lovell, Red

Mallory Schwab, Purple

Pillow (patchwork, stripe, solid)

Ava Schlake, Blue

Kollyns Hohensee, Blue

Pillow Case (1 or 2)

Dayton Pohlmann, Purple

Elizabeth Rice, Purple

Faith Oldemeyer, Blue

Hadleigh Pryor, Purple

Jonah Lovell, Blue

Portrait Print

Caleb Oltman, Blue

Kate Kostal, Red

Silas Benson, Blue

Power - Medium Items - log splitter

Parker Person, Purple

Public Adventure Poster

Audrey Dieckman, Purple

Dalton Dorn, Blue

Public Adventure Scrapbook

Dalton Dorn, Blue

Isabelle Barkoudah, Purple

Pumpkin, 2

Dayton Pohlmann, Blue

Quick Bread - Theme Exhibit

Ethanael Jobman, Green

Quick Dinner

Bailey Schwab, Purple

Recycled Woodworking Display-Unit 3

Courtney Holliday, Red

Red Onions, 5

Dayton Pohlmann, Red

Red Potatoes, 5

Amelia Garton, Blue

Claire McGrury, Blue

Dayton Pohlmann, Red

Easton Thomsen, Purple

Jaedyn Hajek, Blue

Red Tomatoes (2'' or more in diameter), 5

Courtney Holliday, Blue

Dayton Pohlmann, Blue

Jaedyn Hajek, Blue

Rhubarb, 5

Abbie Hoffman, Purple

Emma Spencer, Red

Roma or Sauce-type Tomatoes, 5

Dayton Pohlmann, Red

Romper or Jumpsuit

Audrey Dieckman, Purple

Faith Oldemeyer, Blue

Mackenzie Person, Purple

Payton Smidt, Purple

Rope Exhibit - Display minimum of 5 knots on sturdy base; label knots

Cash Bergen, Purple

Rose (3 stems)

Hannah Parde, Red

Rubenza Cosmo (5 cut stems)

Alexandra Tate, Purple

Elizabeth Rice, Blue

Elsie Bolyard, Blue

Halie Parde, Red

Hannah Parde, Blue

Jeffrey Lohse, Purple

Rudbeckia/Black-eyed Susan

Andrew Jensen, Purple

Elijah Jensen, Purple

Elsie Bolyard, Blue

Kinley Bolyard, Blue

Russet Potatoes, 5

Dayton Pohlmann, Red

Safety Scrapbook

Maddox Bent, Purple

Sage, 5

Courtney Holliday, Red

Dayton Pohlmann, Blue

Elsie Bolyard, Blue

Kinley Bolyard, Blue

Rozlyn Ferguson, Blue

Salad Tomatoes (under 2'' diameter), 12

Amelia Garton, Blue

Auggie Wollenburg, Purple

Claire McGrury, Blue

Courtney Holliday, Red

Dayton Pohlmann, Red

Devin Andersen, Purple

Devon Rasmussen, Blue

Elijah Rosenthal, Red

Elsie Bolyard, Blue

Jaedyn Hajek, Blue

Kinley Bolyard, Red

Logan Barr, Blue

Rozlyn Ferguson, Purple

Sutton Morris, Purple

Salvia

Halie Parde, Purple

Hannah Parde, Blue

Science, Engineering, Technology Advancements of Shooting Sports Essay or Display

Jacob Wollenburg, Purple

Sedum

Dayton Pohlmann, Blue

Elsie Bolyard, Purple

Jordyn Vanschoiack, Red

Kinley Bolyard, Blue