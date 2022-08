Gage County Fair 4-H static exhibits results

1 Jar Fruit Exhibit

Anna Pribyl, Blue

Dayton Pohlmann, Blue

Emily Rempel, Blue

Halie Parde, Purple

Hannah Parde, Blue

Ryan Rempel, Blue

1 Jar Jellied Exhibit

Cooper Osterhaus, Red

Dayton Pohlmann, Red

Ella Martin, Blue

Halie Parde, Purple

Hannah Parde, Purple

Logan Barr, Blue

Mya Martin, Red

1 Jar Pickled Exhibit

Bailey Schwab, Blue

Cooper Osterhaus, Blue

Cora Novacek, Purple

Halie Parde, Red

Hannah Parde, Red

Keaton Novacek, Blue

Mallory Schwab, Purple

1 Jar Tomato Exhibit, Boiling Water Canner - Unit 3

Bailey Schwab, Purple

Jordan Turner, Purple

Mallory Schwab, Purple

1 Jar Tomato Exhibit, Pressure Canner - Unit 4

Halie Parde, Purple

Hannah Parde, Red

1 Jar Vegetable Or Meat Exhibit

Bailey Schwab, Blue

Halie Parde, Red

Hannah Parde, Blue

Mallory Schwab, Purple

3 Jar Jellied Exhibit

Dayton Pohlmann, Blue

3 Jar Pickled Exhibit

Bailey Schwab, Purple

Mallory Schwab, Purple

3 Jar Tomato Exhibit, Boiling Water Canner - Unit 3

Alexandra Tate, Blue

Bailey Schwab, Purple

Mallory Schwab, Purple

3 Jar Tomato Exhibit, Pressure Canner - Unit 4

Halie Parde, Purple

Hannah Parde, Purple

3 SMART Financial Goals

Karissa Dominy, Purple

3-D Lego Exhibit

Dalton Dorn, Red

4-H Flower Garden Collection of 5 Different Flowers

Emma Spencer, Purple

Abstract Photography Display or Print

Caleb Oltman, Purple

Claire McGrury, Purple

Emily Rempel, Purple

Garrett Smidt, Red

Jaidyn Vanschoiack, Blue

Jordyn Vanschoiack, Blue

Kirsten Rocole, Red

Sophia Eisele, Blue

Accessory - 2-Dimensional

Elsie Bolyard, Blue

Emily Penner, Blue

Isabelle Penner, Red

Kaiden Allington, Blue

Kinley Bolyard, Blue

Accessory - 3-Dimensional (String Art, Etc)

Addison Mullins, Blue

Dayton Pohlmann, Blue

Jonah Lovell, Blue

Keaton Novacek, Blue

Natasha Mullins, Blue

Accessory - Original Floral Design

Ashley Sasse, Purple

Accessory - Original Made From Ceramic Or Tile

Addison Mullins, Red

Annika Glynn, Blue

Dayton Pohlmann, Blue

Isabelle Barkoudah, Purple

Jorja Boller, Blue

Jurnee Boller, Blue

Natasha Mullins, Red

Accessory - Original Made From Metal

Lily Sobotka, Blue

Accessory - Original Made From Wood

Abigail Reiman, Red

Auggie Wollenburg, Blue

Austin March, Red

Cash Bergen, Purple

Cooper Grotrian, Blue

Cooper Osterhaus, Blue

Dayton Pohlmann, Blue

Elise Derickson, Blue

Emily Penner, Blue

Emily Rempel, Red

Hannah Parde, Purple

Henry Garton, Purple

Jordan Turner, Purple

Jordan Turner, Red

Lily Sobotka, Purple

Lydia Dominy, Purple

Mallory Schwab, Purple

Natalie Trauernicht, Purple

Shelby March, Red

Accessory - Original needlework/stitchery

Micah Barkoudah, Blue

Victoria Barkoudah, Purple

Accessory - Outdoor living

Dalton Dorn, Blue

Emily Penner, Red

Isabelle Penner, Blue

Kaiden Allington, Blue

Lane Weichel, Purple

Lily Sobotka, Purple

Accessory - Recycled Item From The Home

Austin Kostal, Red

Chloe Oltmans, Blue

Cooper Osterhaus, Blue

Dayton Pohlmann, Purple

Elsie Bolyard, Blue

Emily Penner, Blue

Hadleigh Pryor, Purple

Halie Parde, Purple

Hannah Parde, Blue

Isabelle Penner, Blue

Kendra Caudill, Blue

Kinley Bolyard, Blue

Lily Sobotka, Purple

Preston Kostal, Purple

Talon Caudill, Purple

Accessory - Textile - 2-Dimensional

Dalton Dorn, Red

Dayton Pohlmann, Blue

Erin Oldemeyer, Red

Grace Lovell, Purple

Hadleigh Pryor, Blue

Jordan Turner, Blue

Accessory - Textile - 3-Dimensional

Austin Kostal, Blue

Dayton Pohlmann, Blue

Grace Lovell, Blue

Isabelle Barkoudah, Blue

Micah Barkoudah, Blue

Victoria Barkoudah, Blue

Accessory made using Clay

Addison Mullins, Purple

Anna Pribyl, Purple

Cooper Osterhaus, Purple

Dalton Dorn, Purple

Dayton Pohlmann, Blue

Elizabeth Rice, Red

Elsie Bolyard, Purple

Emily Penner, Blue

Isabel Ponce, Purple

Isabelle Penner, Red

Jordan Turner, Red

Kaiden Allington, Red

Kinley Bolyard, Blue

Lane Weichel, Purple

Liberty Sejkora, Purple

Natasha Mullins, Blue

Paige Helmke, Blue

Rozlyn Ferguson, Purple

Talon Caudill, Blue

Accessory made using Glass

Anna Pribyl, Red

Emily Rempel, Red

Jorja Boller, Blue

Jurnee Boller, Red

Liberty Sejkora, Red

Accessory made using Paper

Anna Pribyl, Red

Mya Martin, Blue

Accessory made using Plastic

Addison Mullins, Red

Dayton Pohlmann, Red

Emily Penner, Red

Hunter Keedy, Red

Isabelle Penner, Red

Lily Sobotka, Purple

Natasha Mullins, Red

Accessory made using Wood

Anna Pribyl, Blue

Ashley Sasse, Blue

Chloe Benson, Purple

Dalton Dorn, Purple

Dayton Pohlmann, Purple

Ellis Freeman, Blue

Lane Weichel, Purple

Lily Sobotka, Purple

Lydia Dominy, Purple

Preston Kostal, Blue

Accessory made with Original Batik or Tie Dye

Elizabeth Rice, Red

Lily Sobotka, Purple

Achillea/Yarrow

Emma Peters, Blue

Acorn Squash, 2

Dayton Pohlmann, Purple

Activity With a Younger Child

Garrett Smidt, Purple

Advanced Composition Print

Caleb Oltman, Blue

Emily Rempel, Blue

Silas Benson, Purple

Advanced Fashion Accessory

Hannah Penner, Blue

Isabelle Barkoudah, Purple

Advanced Techniques & Lighting Print

Caleb Oltman, Blue

Alter Your Pattern

Victoria Barkoudah, Purple

Any other annual or biennial

Alexandra Tate, Red

Austin Kostal, Red

Bailey Schwab, Red

Caleb Oltman, Red

Claire McGrury, Purple

Courtney Holliday, Blue

Elsie Bolyard, Red

Emma Peters, Red

Halie Parde, Purple

Halie Parde, Red

Hannah Parde, Purple

Hannah Parde, Red

Kinley Bolyard, Purple

Mallory Schwab, Red

Preston Kostal, Blue

Any other herb, 5

Bailey Schwab, Blue

Elise Derickson, Blue

Hannah Parde, Red

Kinley Bolyard, Blue

Mallory Schwab, Purple

Rozlyn Ferguson, Purple

Any other perennial

Andrew Jensen, Blue

Elijah Jensen, Purple

Elise Derickson, Blue

Elise Derickson, Red

Elsie Bolyard, Blue

Emma Peters, Blue

Emma Peters, Red

Halie Parde, Blue

Hannah Parde, Red

Jaidyn Vanschoiack, Purple

Jaidyn Vanschoiack, Red

Jordyn Vanschoiack, Red

Kinley Bolyard, Blue

Any Other Vegetable 2, 5, 12 that doesn't fit in any other class

Emma Peters, Purple

Any Skill Level Rocket with Wooden Fins & Cardboard Body Tube - Hand painted

Austin Kostal, Purple

Any Skill Level Rocket with Wooden Fins & Cardboard Body Tube - Painted by Commercial Application

Colton Siefken, Purple

Cooper Osterhaus, Purple

Dayton Pohlmann, Purple

Elijah Rosenthal, Blue

Isaak Rosenthal, Blue

Preston Kostal, Blue

Tanner Siefken, Purple

Assess Myself (grades 3-5)

Cora Novacek, White

Keaton Novacek, White

Babysitting Kit

Karissa Dominy, Blue

Baking with Whole Grains

Abbie Hoffman, Purple

Addison Mullins, Purple

Cole Young, Purple

Cooper Osterhaus, Purple

Basil, 5

Courtney Holliday, Blue

Dayton Pohlmann, Blue

Elsie Bolyard, Blue

Kinley Bolyard, Purple

Mallory Schwab, Blue

Beets, 5

Claire McGrury, Purple

David McCown, Blue

Emma Spencer, Red

Jacob Wollenburg, Red

Leyna Ahlschwede, Blue

Beginning Fashion Accessory

Cora Novacek, Purple

Hadleigh Pryor, Purple

Hannah Penner, Purple

Isabelle Barkoudah, Purple

Micah Barkoudah, Purple

Victoria Barkoudah, Purple

Beginning Skill Level Rocket with Wooden Fins

Keaton Novacek, Blue

Lane Weichel, Blue

Maddox Bent, Blue

Bell Peppers, 5

Andrew Jensen, Purple

Auggie Wollenburg, Blue

Dayton Pohlmann, Red

Elijah Jensen, Purple

Elise Derickson, Red

Bells of Irel

Claire McGrury, Blue

Best Buy for Your Buck (ages 10-13 as of Jan. 1)

Audrey Dieckman, Purple

Garrett Smidt, Purple

Isabelle Barkoudah, Purple

Best Buy for Your Buck (ages 14-18 as of Jan. 1)

Amelia Dieckman, Purple

Payton Smidt, Purple

Taylin Bent, Purple

Biography of historical figure

Audrey Dieckman, Purple

Victoria Barkoudah, Red

Bird's or Bug's Eye View Display or Print

Anna Pribyl, Purple

Chloe Benson, Blue

Dedric Dominy, Red

Faith Oldemeyer, Red

Hadleigh Pryor, Blue

Jaidyn Vanschoiack, Red

Karissa Dominy, Blue

Kayla Rocole, Blue

Kylie Schlake, Purple

Lily Wiese, Blue

Lydia Dominy, Blue

Madelyn Lottman, Blue

Maggie White, Purple

Birthday Cake - Beginning Level

Cora Novacek, Red

Shelby Kapke, Purple

Sophia Eisele, Purple

Biscuits or Scones

Addison Mullins, Blue

Elizabeth Rice, Purple

Emily Rempel, Purple

Jacob Wollenburg, Purple

Ryan Rempel, Purple

Wyatt Young, Blue

Black & White Display or Print

Alison Helmke, Blue

Anna Pribyl, Purple

Ben Erichsen, Blue

Chloe Benson, Blue

Claire Schnuelle, Purple

Faith Oldemeyer, Purple

Hadleigh Pryor, Purple

Jaidyn Vanschoiack, Blue

Karissa Dominy, Blue

Kate Kostal, Blue

Kayla Rocole, Red

Kirsten Rocole, Blue

Lydia Dominy, Blue

Maggie White, Blue

Boot Home Accessory - Theme Exhibit

Addison Mullins, Green

Dayton Pohlmann, Green

Drakan DeCoteau, Green

Elizabeth Rice, Green

JW Reiman, Green

Kinley Bolyard, Green

Natasha Mullins, Green

Remington Reiman, Green

Bottom (pants or shorts)

Dayton Pohlmann, Purple

Bread in a Bag

Dalton Dorn, Red

Dayton Pohlmann, Purple

Hannah Parde, Blue

Jordan Turner, Red

Kaiden Allington, Purple

Bread Machine - White, Wheat, or Mixed Grain Bread

Kirsten Rocole, Blue

Brownies

Ava Meints, Blue

Charity Schnuelle, Blue

Cole Young, Purple

Drakan DeCoteau, Blue

Ethan Rosenthal, Blue

Hannah Schnuelle, Purple

Isaiah Bigley, Blue

Jonah Lovell, Purple

Jordan Turner, Blue

Kollyns Hohensee, Red

Natasha Mullins, Red

Sutton Morris, Red

Bulletin or Message Board

Auggie Wollenburg, Blue

Jordan Turner, Blue

Buttercup Squash, 2

Dayton Pohlmann, Blue

Butternut Squash, 2

Elizabeth Rice, Purple

Photography Display or Print

Anna Stuckwisch, Red

Caleb Oltman, Purple

Emily Rempel, Purple

Kate Kostal, Blue

Kirsten Rocole, Purple

Lily Sobotka, Blue

Sophia Eisele, Red

C&Y

Addison Mullins, Purple

Chloe Oltmans, Purple

Kylie Schlake, Purple

Cake, Cookie or Brownie on a Stick Sr. Div

Addison Mullins, Blue

Camp/Craft Project

Austin Kostal, Blue

Dalton Dorn, Purple

Devin Andersen, Purple

Emily Penner, Blue

Hannah Penner, Purple

Maddox Bent, Blue

Preston Kostal, Blue

Wyatt Young, Blue

Canned Exhibit (1 Jar) - Theme Exhibit

Dayton Pohlmann, Green

Jordan Turner, Green

Carrots, 5

Alexandra Tate, Purple

Celosia (crested or plume) (3 stems)

Dayton Pohlmann, Blue

Cereal Bar Cookie

Carsten Schnuelle, Purple

Dalton Dorn, Blue

Deighton Dorn, Purple

Ethan Rosenthal, Purple

Lila Ahlschwede, Blue

Logan Barr, Purple

Zachary Schnuelle, Blue

Challenging Photo Exhibit

Chloe Benson, Purple

Faith Oldemeyer, Red

Jaidyn Vanschoiack, Blue

Chocolate Contest - Baked Dessert Jr. Div

Lainey Trauernicht, Red

Chocolate Contest - Brownies Jr. Div

Dayton Pohlmann, Purple

Jordan Turner, Red

Chocolate Contest - Brownies Sr. Div

Ethan Rosenthal, Purple

Jacob Wollenburg, Blue

Chocolate Contest - Chocolate C&Y Sr. Div

Emily Rempel, Purple

Chocolate Contest - Chocolate for Breakfast Jr. Div

Auggie Wollenburg, Blue

Dayton Pohlmann, Blue

Chocolate Contest - Cookies/Bars Jr. Div

Jordan Turner, Red

Mallory Schwab, Blue

Chocolate Contest - Cookies/Bars Sr. Div

Emily Rempel, Red

Jaidyn Vanschoiack, Purple

Chocolate Contest - Decorated Chocolate Cupcakes Jr. Div

Jordan Turner, Blue

JW Reiman, Blue

Chocolate Contest - Decorated Chocolate Cupcakes Sr. Div

Natalie Trauernicht, Purple

Clothing Theme Exhibit of Choice

Dayton Pohlmann, Green

Devin Andersen, Green

Lainey Trauernicht, Green

Natalie Trauernicht, Green

Coat, Blazer, Suit Jacket or Outerwear (tailored blazer or suit jacket or coat)

Amelia Dieckman, Purple

Coat, Covering, Blanket, Bed, or Textile Accessory made by 4-H member

Dayton Pohlmann, Purple

Coffee Cake

Abbie Hoffman, Blue

Micah Barkoudah, Blue

Collection of Family/Heritage Recipes (10) - Theme Exhibit

Abigail Reiman, Green

Ashton Young, Green

Cole Young, Green

Remington Reiman, Green

Wyatt Young, Green

Color Wheel

Dayton Pohlmann, Blue

Coneflower

Andrew Jensen, Purple

Courtney Holliday, Red

Elijah Jensen, Purple

Jayden Thomsen, Blue

Contain Yourself - A Storage Solution

Abigail Reiman, Red

Addison Mullins, Blue

Cora Novacek, Purple

David McCown, Red

Drakan DeCoteau, Purple

Emily Penner, Blue

Isabelle Penner, Blue

Jordan Turner, Blue

Mallory Schwab, Blue

Natasha Mullins, Purple

Cookies

Anna Pribyl, Purple

Austin Kostal, Purple

Ava Meints, Purple

Ava Schlake, Red

Avery Seggerman, Blue

Bailey Schwab, Purple

Ben Erichsen, Blue

Braeden Humphreys, Purple

Carsten Schnuelle, Purple

Chloe Benson, Purple

Chloe Oltmans, Purple

Claire Schnuelle, Purple

Cole Young, Blue

Colt Reiman, Purple

Dalton Dorn, Purple

Deighton Dorn, Blue

Devin Andersen, Blue

Drakan DeCoteau, Blue

Elise Derickson, Purple

Elizabeth Rice, Purple

Elsie Bolyard, Purple

Emma Loxterkamp, Blue

Emma Spencer, Purple

Ethan Rosenthal, Purple

Grace Lovell, Blue

Haddie White, Purple

Hadleigh Pryor, Purple

Hannah Penner, Purple

Jaedyn Hajek, Purple

Jordan Turner, Red

Jordyn Vanschoiack, Red

Kaiden Allington, Blue

Kinley Bolyard, Blue

Lily Wiese, Blue

Logan Barr, Blue

Lydia Siefken, Red

Maggie White, Blue

Mallory Schwab, Blue

Monroe Thomsen, Blue

Nathan Loxterkamp, Red

Nora Steiner, Purple

Peyton Humphreys, Red

Preston Kostal, Purple

Rozlyn Ferguson, Red

Ryan Blake, Purple

Cooking Basics Recipe File

Garrett Smidt, Blue

Jordan Turner, Purple

Kendra Caudill, Blue

Talon Caudill, Red

Corn - 10 ears or 3 stalks

Kylie Schlake, Purple

Zachary Schnuelle, Blue

Creative Arts

Audrey Dieckman, Blue

Victoria Barkoudah, Purple

Creative Composition Display or Print

Caleb Oltman, Blue

Courtney Holliday, Blue

Emily Rempel, Purple

Garrett Smidt, Red

Lily Sobotka, Purple

Sophia Eisele, Blue

Creative Mixes

Abbie Hoffman, Purple

Emily Rempel, Purple

Emma Loxterkamp, Blue

Ethan Rosenthal, Blue

Isabelle Barkoudah, Blue

Jaidyn Vanschoiack, Blue

Jordyn Vanschoiack, Red

Creative Techniques & Lighting Display or Print

Caleb Oltman, Purple

Claire McGrury, Red

Emma Loxterkamp, Blue

Grace Lovell, Blue

Lily Sobotka, Purple

Sophia Eisele, Red

Crop Technology Display

Kylie Schlake, Purple

Crops of America Heirloom Corn Collection

Austin Kostal, Blue

Elizabeth Rice, Purple

Elsie Bolyard, Red

Kinley Bolyard, Blue

Preston Kostal, Red

Cupcake Cake Arrangement Jr. Division

Kylie Schlake, Purple

Dahlia

Halie Parde, Red

Hannah Parde, Blue

Decorated Accessory

Claire Schnuelle, Green

Decorated Cookies - Nebraska Strong at the Gage County Fair Sr. Div

Lily Wiese, Purple

Decorated Cookies - Theme of Your Choice Jr. Div

Elise Derickson, Purple

Elizabeth Rice, Blue

Haddie White, Purple

Madelyn Lottman, Red

Maggie White, Purple

Rikki Hohensee, Red

Rozlyn Ferguson, Red

Wyatt Young, Purple

Decorated Cookies - Theme of your Choice Sr. Div

Ashton Young, Blue

Cole Young, Blue

Courtney Holliday, Blue

Lily Wiese, Purple

Decorated Cookies- Nebraska Strong at the Gage County Fair Jr. Div

Haddie White, Purple

Maggie White, Blue

Decorated Cupcakes - Theme of your Choice (Ex School Spirit, 4 Leaf Clover) Sr. Div

Hollyn Van Winkle, Purple

Natalie Trauernicht, Purple

Decorated Cupcakes - Theme of Your Choice (Ex. School Spirit, 4 Leaf Clover) Jr. Div

Ava Schlake, Purple

Chloe Jurgens, Blue

Elizabeth Rice, Red

Ella Martin, Red

Hadleigh Pryor, Blue

Hannah Schnuelle, Purple

Kylie Schlake, Purple

Lydia Siefken, Red

Madelyn Lottman, Red

Micah Barkoudah, Blue

Mya Martin, Purple

Victoria Barkoudah, Purple

Wyatt Young, Red

Deep Roots + Dusty Boots Theme Exhibit

Caleb Oltman, Green

Cole Young, Green

Karissa Dominy, Green

Lily Sobotka, Green

Mylee Gaddy, Green

Desert Garden

Austin March, Blue

Dayton Pohlmann, Blue

Edynne Chace, Blue

Faith Bigley, Red

Haddie White, Blue

Isabelle Penner, Blue

Lane Weichel, Blue

Lily Wiese, Red

Maggie White, Blue

Norah Ahlschwede, Red

Shelby March, Blue

Dill (dry), 5

Dayton Pohlmann, Purple

Dinner Rolls

Austin Kostal, Red

Deighton Dorn, Red

Elijah Rosenthal, Blue

Emily Rempel, Blue

Jaedyn Hajek, Blue

Jeffrey Lohse, Blue

Mackenzie Person, Red

Maddox Bent, Blue

Preston Kostal, Red

Ryan Rempel, Blue

Waylon Overbeck, Red

Diorama-Lego or Knex

Ben Loxterkamp, Blue

Carsten Schnuelle, Blue

Charity Schnuelle, Blue

Claire Schnuelle, Blue

Dalton Dorn, Purple

Dedric Dominy, Purple

Devon Rasmussen, Purple

Isabelle Barkoudah, Purple

Kylie Schlake, Purple

Sutton Morris, Purple

Victoria Barkoudah, Purple

Waylon Overbeck, Purple

Double Crust Fruit Pie

Addison Mullins, Blue

Alexandra Tate, Purple

Charity Schnuelle, Red

Claire McGrury, Blue

Emily Rempel, Purple

Ethanael Jobman, Blue

Henry Garton, Blue

Jacob Wollenburg, Blue

Kate Kostal, Purple

Kirsten Rocole, Red

Remington Reiman, Red

Ryan Rempel, Red

Waylon Overbeck, Red

Dress (not formal wear)

Cora Novacek, Purple

Erin Oldemeyer, Red

Sophia Eisele, Purple

Victoria Barkoudah, Purple

Dress or Formal

Isabelle Barkoudah, Purple

Dried Fruit

Emily Rempel, Purple

Halie Parde, Purple

Hannah Parde, Purple

Ryan Rempel, Purple

Dried Herbs

Emily Rempel, Purple

Ryan Rempel, Purple

Dried Vegetables

Emily Rempel, Blue

Halie Parde, Blue

Hannah Parde, Blue

Ryan Rempel, Purple

Educational Exhibit based on Statewide Garden Project

Maddox Bent, Purple

Eggplant, 2

Abbie Hoffman, Blue

Austin March, Red

Elsie Bolyard, Blue

Halie Parde, Purple

Hannah Parde, Blue

Jeffrey Lohse, Purple

Kinley Bolyard, Blue

Shelby March, Red

Electrical Display/Item - Unit 3

Jordan Turner, Purple

Embellished Garment

Chloe Oltmans, Purple

Dayton Pohlmann, Purple

Micah Barkoudah, Purple

Embellished Garment with Original Design

Haddie White, Blue

Maggie White, Purple

Micah Barkoudah, Blue

Ethnic Food Exhibit

Taylin Bent, Purple

Exhibit of Choice

Addison Mullins, Red

Amelia Garton, Blue

Bailey Schwab, Purple

Caleb Oltman, Green

Chloe Jurgens, Green

Cora Novacek, Blue

Dayton Pohlmann, Blue

Easton Thomsen, Blue

Elizabeth Rice, Red

Elsie Bolyard, Red

Emily Penner, Green

Emily Penner, Red

Ethanael Jobman, Red

Faith Bigley, Red

Grace Bigley, Red

Haddie White, Red

Jordan Turner, Blue

Jordyn Book, Red

Kaiden Allington, Blue

Kasen Kotas, Red

Kinley Bolyard, Blue

Kinley Bolyard, Green

Lane Weichel, Red

Lily Sobotka, Green

Lily Wiese, Green

Lydia Dominy, Green

Maggie White, Green

Maggie White, Red

Monroe Thomsen, Red

Natasha Mullins, Blue

Seth Oltmans, Purple

Exhibit of Choice Theme Exhibit

Kinley Bolyard, Green

Exhibit or Choice Entomology

Jeffrey Lohse, Purple

Expression Through Color Display or Print

Caleb Oltman, Purple

Courtney Holliday, Blue

Grace Lovell, Blue

Kirsten Rocole, Purple

Lily Sobotka, Blue

Sophia Eisele, Red

Fabric Accessory - Ex: pillow, laundry bag, pillow case, etc.

Anna Stuckwisch, Blue

Ashley Sasse, Blue

Clara Stuckwisch, Purple

Elizabeth Rice, Red

Elsie Bolyard, Blue

Emily Penner, Blue

Kinley Bolyard, Red

Mackenzie Person, Purple

Mya Martin, Blue

Fairy or Miniature Garden

Elizabeth Rice, Purple

Emily Penner, Red

Isabel Ponce, Red

Joslyn Grotrian, Red

Talon Caudill, Red

Family Food Traditions

Jaedyn Hajek, Purple

Family Heritage cooked/baked food item - Theme Exhibit

Emily Penner, Green

Isabelle Penner, Green

Feeders/Waters - Make a bird bath or feeder

Auggie Wollenburg, Blue

Cooper Osterhaus, Purple

Devon Rasmussen, Purple

Elijah Rosenthal, Blue

Isaak Rosenthal, Blue

Jacob Wollenburg, Blue

Lydia Siefken, Purple

Tanner Siefken, Purple

Fire prevention poster

Maddox Bent, Purple

Fire safety scrapbook

Maddox Bent, Purple